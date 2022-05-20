بالفيديو.. علي الزقعان: نتمرن على ركلات الترجيح منذ أسبوع.. والهلال يبقى فريق كبير

أعرب لاعب نادي الفيحاء علي الزقعان عن سعادته البالغة عقب الإنجاز التاريخي بالفوز على الهلال في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الزقعان في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “أهدي هذا الفوز الغالي لعائلتي والحمد لله على توفيقه”.
وأوضح: “نتمرن على ركلات الترجيح منذ أسبوع واستعدينا بشكل جيد للمباراة، وتوقعنا اندفاع الهلال”.
وأضاف: “الهلال فريق كبير وما يتأثر بغياب أي لاعب واستطعنا الوصول لركلات الترجيح وتوفقنا في النهاية”. وفق “أخبار 24”.
وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.
علي الزقعان – لاعب الفيحاء:
منذ أسبوع ونحن نتمرن على البلنتيات، وأتينا للفوز.#الفيحاء_بطل_كأس_الملك#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/2O5aFbWaW2
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022