سامي الخيبري: لعبنا بدون ضغوط.. ومشوارنا في البطولة لم يكن صدفة

أعرب مدافع نادي الفيحاء، سامي الخيبري عقب فوزه فريقه على الهلال والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الخيبري في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “الحمد لله حققنا بطولة غالية وعلى حساب فريق كبير بحجم نادي الهلال”.
وأضاف: “لعبنا المباراة بدون ضغوط واستقبلنا هدف من خطأ لكن نجحنا في العودة للمباراة وحالفنا التوفيق في تحقيق البطولة”.
واختتم “مشوارنا طوال البطولة حتى الوصول للمباراة النهائية لم يكن وليد الصدفة وقدمنا ما يجعلنا نستحق الكاس الغالية”. وفق “أخبار 24”.
وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.