تنبيهات برياح نشطة وعوالق ترابية على الرياض والمدينة.. وضباب في مكة وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة اليوم (السبت) على عدة مناطق بينها الرياض والمدينة المنورة والشرقية.
وأوضح المركز، أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة وما يصاحبها من تدنٍ بمدى الرؤية على منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة (09:00) مساءً، فيما تؤثر العوالق الترابية على العاصمة الرياض والخرج والدرعية والمزاحمية حتى الساعة (04:00) مساءً.
وأشار إلى أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف ستكون على موعد مع الرياح النشطة والأتربة المثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة السادسة مساءً، على أن تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً في الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه يتوقع أن تتأثر منطقتا مكة المكرمة وجازان بالضباب، وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة 9 صباحاً.