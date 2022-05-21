“مبادرة مستقبل الاستثمار” تعلن استثمارات كبيرة بشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن استثمارات كبيرة بشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، وهي شركة “تيمبيتر”.
وأضافت، خلال القمة التي استضافتها في العاصمة البريطانية لندن، أنها استثمرت 500 ألف يورو في شركة “تيمبيتر”، التي تعد إحدى كبريات الشركات الرائدة بمجال التكنولوجيا الخضراء، والمتخصصة في قياس الأخشاب.
وأشارت إلى أن شركة “تيمبيتر” توفر تطبيقًا بتقنية البصريات الضوئية يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحدد بدقة كميات الحطب في منطقة ما ويقيس طولها وقطرها بدقة، ما يساهم في تحقيق إدارة أكثر استباقية للغابات واستدامة أكبر للقطاع، وزيادة شفافية سلسلة التوريد واستدامتها واعتمادها.
وكشفت المؤسسة النقاب عن إطار شامل ومنهجية تصنيف جديدة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بهدف تسريع وتيرتها في الاقتصادات الناشئة، ومنح تصنيفات غير متحيزة للشركات في الأسواق الناشئة.
وأضافت أن القمة شهدت أيضا إصدار المستند التعريفي التمهيدي بالاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف الحثّ على تعظيم الاستثمار في ذلك المجال بالأسواق الناشئة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المستند يدعو المستثمرين للتعهد علنًا بزيادة حصة رأس المال المخصص للأسواق الناشئة من أقل من 10% إلى 30% كحد أدنى من رأس المال المخصص والمستثمر، بحلول عام 2030.
كما يدعو الحكومات لتشجيع الشركات التي تتخذ من الأسواق الناشئة مقرًا لها على أن تصبح أكثر نشاطًا في الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عبر قنوات رفع التقارير العادية الخاصة بها.
يذكر أن قمة “الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة بالأسواق الناشئة” شارك فيها أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين، وطرحوا خلال القمة آراءهم ونظراتهم حول مستقبل الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة ومستقبل الاستدامة.