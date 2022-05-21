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جديد المحليات > “تعليم جدة” يقدم الاصطفاف الصباحي إلى 45: 6 صباحاً بدءاً من الغد
21/05/2022   4:59 م

“تعليم جدة” يقدم الاصطفاف الصباحي إلى 45: 6 صباحاً بدءاً من الغد

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تعديل موعد بداية الدوام الدراسي نظراً للموجة الحارة التي تشهدها أجواء المملكة.

واعتمد تعليم جدة تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع المدارس التابعة له اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 21/ 10/ 1443هـ.

وطبقاً للقرار يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس جدة الساعة 6:45 صباحاً، بينما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الخطوة من تعليم جدة سيراً على إجراء مماثل اتخذته عدد من إدارات التعليم في القصيم وحائل والمنطقة الشرقية، حرصاً على الطلاب في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

“تعليم جدة” يقدم الاصطفاف الصباحي إلى 45: 6 صباحاً بدءاً من الغد

جديد المحليات
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