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جديد المحليات > الإعلان عن بيع 240 سيارة بمطار الملك عبدالعزيز في مزاد الثلاثاء المقبل
21/05/2022   4:57 م

الإعلان عن بيع 240 سيارة بمطار الملك عبدالعزيز في مزاد الثلاثاء المقبل

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أعلنت شركة ترسية للمزادات عن إقامة مزاد علني بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لبيع 240 سيارة رجيع في مطار الملك عبدالعزيز.

وأوضحت الشركة أن المزاد سيتم عقده بمبنى الهيئة العامة للطيران بجدة يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة العصر، على أن يكون التنافس بنظام التجزئة (كل سيارة على حدة).

واشترطت سداد 50% من ثمن المبيعات عقب رسو المزاد، على أن يسدد باقي المبلغ خلال 3 أيام من تاريخ نهاية المزاد، وفي حال التخلف عن السداد لا يحق للمشتري استعادة “العربون”. وفق “أخبار 24”.

الإعلان عن بيع 240 سيارة بمطار الملك عبدالعزيز في مزاد الثلاثاء المقبل

جديد المحليات
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