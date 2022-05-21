الإعلان عن بيع 240 سيارة بمطار الملك عبدالعزيز في مزاد الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة ترسية للمزادات عن إقامة مزاد علني بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لبيع 240 سيارة رجيع في مطار الملك عبدالعزيز.
وأوضحت الشركة أن المزاد سيتم عقده بمبنى الهيئة العامة للطيران بجدة يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة العصر، على أن يكون التنافس بنظام التجزئة (كل سيارة على حدة).
واشترطت سداد 50% من ثمن المبيعات عقب رسو المزاد، على أن يسدد باقي المبلغ خلال 3 أيام من تاريخ نهاية المزاد، وفي حال التخلف عن السداد لا يحق للمشتري استعادة “العربون”. وفق “أخبار 24”.
عملائنا الكرام : مزادنا القادم بالتعاون مع الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني لبيع حوالي 240 #سيارة رجيع في #مطار_الملك_عبدالعزيز مبنى الهيئة العامة للطيران المدني بجده يوم #الثلاثاء 24 مايو 2022 م بعد صلاة العصر مباشرةً للمزيد من التفاصيل يرجى إرسال رسالة وتساب للرقم0502949435 pic.twitter.com/ESFhwiPK09
— شركة ترسية للمزادات (@Tarsyahcom) May 17, 2022