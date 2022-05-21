“عقارات الدولة” تتواصل مع المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية بجدة لتعويضهم

تواصلت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع عدد من المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة؛ لتعويضهم عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع.
ورداً على استفسار أحد المستفيدين، أكد الحساب الرسمي للهيئة في تويتر أن فرع “عقارات الدولة” في جدة تَواصَل مع عدد من المتضررين، الذين رفعوا طلبات تعويض عن عقاراتهم المنزوعة، وطلب معلومات الحساب البنكي لإرسال التعويضات المستحقة إليهم. وفق “أخبار 24”.
وبدأت أمانة جدة مؤخراً إزالة عدد من الأحياء العشوائية بالمحافظة، متوقعةً الانتهاء من عمليات الإزالة للأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر المقبل. وتستقبل الأمانة عبر بوابتها الإلكترونية طلبات التعويض عن إزالة العقارات.
مرحباً بك أخي أبو فارس .. نعم الرسالة صحيحة، ومرسلة من قبِل الزملاء بفرع الهيئة بمحافظة جدة.
— الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) May 19, 2022