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جديد المحليات > “عقارات الدولة” تتواصل مع المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية بجدة لتعويضهم
21/05/2022   4:57 م

“عقارات الدولة” تتواصل مع المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية بجدة لتعويضهم

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تواصلت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع عدد من المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة؛ لتعويضهم عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع.

ورداً على استفسار أحد المستفيدين، أكد الحساب الرسمي للهيئة في تويتر أن فرع “عقارات الدولة” في جدة تَواصَل مع عدد من المتضررين، الذين رفعوا طلبات تعويض عن عقاراتهم المنزوعة، وطلب معلومات الحساب البنكي لإرسال التعويضات المستحقة إليهم. وفق “أخبار 24”.

وبدأت أمانة جدة مؤخراً إزالة عدد من الأحياء العشوائية بالمحافظة، متوقعةً الانتهاء من عمليات الإزالة للأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر المقبل. وتستقبل الأمانة عبر بوابتها الإلكترونية طلبات التعويض عن إزالة العقارات.

“عقارات الدولة” تتواصل مع المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية بجدة لتعويضهم

جديد المحليات
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