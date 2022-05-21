ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 12.4 ألف مخالف.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 7.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، وحوالي 3 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1500 مخالف لنظام العمل، فيما تم ضبط 115 خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، و71 خلال محاولتهم العبور خارج المملكة.
وأبانت أن الحملات أسفرت عن ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 81 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم إحالة أكثر من 70 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.