زاهي حواس: تصوير سلسلة من الأفلام التسجيلية للتعريف بالمناطق الأثرية بالمملكة

أكد وزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، أنه يجري الإعداد لبدء تصوير سلسلة من الأفلام التسجيلية للتعريف بالتراث والمناطق الأثرية السعودية، بالتعاون مع هيئة التراث السعودية و”نتفليكس”.
وقال حواس وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، إن زيارتي للمملكة التي استغرقت أسبوعاً واحداً، كانت بهدف تفقد المواقع الأثرية السعودية، في إطار التحضير لسلسلة من الأفلام التسجيلية والوثائقية تعدها “نتفليكس” عن المناطق التاريخية في المملكة.
وأضاف، أن هناك العديد من المناطق الأثرية المهمة، والمميزة، التي تضم رسوماً صخرية، وكتابات تاريخية، من المهم أن يتعرف عليها العالم، مثلما تعرف على الآثار والحضارة المصرية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن منطقة “جبة” الأثرية، المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونيسكو منذ عام 2015، تعد من أهم المواقع الأثرية في السعودية، من حيث قِدَم نقوشها، وما تتضمنه من قلاع ورسومات صخرية وكتابات ثمودية.
وأوضح أنه بالرغم من كثرة الاكتشافات الأثرية التي شهدتها المملكة مؤخراً، فهي لا تزال أرضاً بِكراً لم تُكتشف بعد، مما يتطلب العمل لسنوات لاكتشاف أسرارها وتعريف العالم بها وبحضارتها وتراثها.