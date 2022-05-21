مستجدات كورونا.. تراجع كبير في الإصابات وانخفاض الوفيات واستقرار الحالات الحرجة

تواصل تراجع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفضت الإصابات بشكل حاد خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت الحالات الحرجة استقراراً وانخفضت الوفيات.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض قدره 129 حالة عن يوم أمس، وبانخفاض قدره 219 حالة عن يوم الإثنين الماضي حيث بلغت الإصابات ذروتها خلال الأسابيع الماضية مسجلة 630 حالة.
وشهدت الحالات الحرجة استقراراً ملحوظًا، حيث دخلت حالة جديدة فقط العناية المركزة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة.
كما سجلت الوفيات حالة واحدة جديدة، وهو ثلث الحالات المسجلة امس، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9128 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل تراجعت حالات التعافي بشكل طفيف، لكنها بقيت في مستوى أعلى من الإصابات الجديدة، حيث تعافى 474 شخصاً من كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 746999 من أصل 762575 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.