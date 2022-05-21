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جديد المحليات > “الصحة” تتيح الجرعة التنشيطية الثانية بعد 4 أشهر من الأولى لعدد من الفئات والمرضى
21/05/2022   4:58 م

“الصحة” تتيح الجرعة التنشيطية الثانية بعد 4 أشهر من الأولى لعدد من الفئات والمرضى

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح “كورونا” بعد مرور 4 أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعدد من الفئات، وذلك حسب رأي الهيئات واللجان العلمية المختصة.

وأبانت أن الفئات المستهدفة هي: الفئة العمرية من 50 عامًا فأكبر، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو لا يزالون يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا، ومرضى السرطان النشط تحت العلاج، ومرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج، ومرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أتاحت في أبريل الماضي، تلقِّي الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا اختياريًا، وذلك مع استمرار التلقيح بالجرعات السابقة.

الجرعة التنشيطية الثانية

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تتيح الجرعة التنشيطية الثانية بعد 4 أشهر من الأولى لعدد من الفئات والمرضى

جديد المحليات
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