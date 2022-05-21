لجنة عشوائيات جدة: فصل الخدمات عن حيّيْ بني مالك والورود وإشعار سكان مشرفة والجامعة بالإخلاء

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة، إذ شرعت اليوم (السبت) في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية بحي بني مالك، وحي الورود، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بحيّيْ مشرفة والجامعة بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة.
وأوضحت اللجنة أن موعد الإزالة لعشوائيات بني مالك والورود، وفقا للخطة التنفيذية، سيكون في 28 من مايو الجاري.
وأشارت إلى أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حياً عشوائياً، إذ تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حياً عشوائياً. وفق “أخبار 24”.