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جديد المحليات > “أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقتي الرياض ونجران بسبب الرياح
21/05/2022   10:54 م

“أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقتي الرياض ونجران بسبب الرياح

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم (السبت)، تنبيهين لمستخدمي الطرق بمنطقتي الرياض ونجران.

وحذّرت مستخدمي الطرق في الحريق والخرج والدرعية والدلم والرياض العاصمة والمزاحمية وحوطة بني تميم، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحبهما تدن في مدى الرؤية الأفقية، داعية لأخذ الحيطة أثناء القيادة.

كما حذرت مستخدمي طرق الخرخير وحبونا ونجران وبدر الجنوب وشرورة في منطقة نجران، من نشاط بالرياح مصحوبًا بالأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، داعية لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. وفق “أخبار 24”.

“أمن الطرق” يحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقتي الرياض ونجران بسبب الرياح

جديد المحليات
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