“حقوق الإنسان”: المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة وفئات الصم وضعاف السمع

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تولي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة وفئات الصم وضعاف السمع، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الشاملة لهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى العلمي ضمن مبادرة “اسمعني 5” للصم والبكم وضعاف السمع التي أقيمت بدعوة من الجامعة العربية المفتوحة تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
وأشارت إلى حرص المملكة على توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، والاهتمام الكبير الذي توليه بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم فئات الصم وضعاف السمع، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الشاملة لهم انطلاقاً من رعاية حكومة المملكة لمختلف الفئات ذات الاحتياج الصحي والاجتماعي. وفق “أخبار 24”.