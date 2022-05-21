“الصحة”: لم نرصد “جدري القرود” في المملكة وقادرون على التعامل معه

أكدت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في المملكة حتى الآن.
وأشارت إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهورها، مؤكدة أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة.
وأوضحت الوزارة أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبه بها والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.
وبيّنت أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم، للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وحثت الوزارة الجميع على اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة “وقاية”، وكذلك التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة السفر لخارج المملكة، خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.