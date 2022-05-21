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جديد المحليات > اعتباراً من الغد.. بدء فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد
21/05/2022   10:53 م

اعتباراً من الغد.. بدء فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد

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يبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريال على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في 8 مارس، صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي.

كما تضمن القرار فرض مقابل مالي على 2 من العمالة المنزلية للمقيم بنفس المبلغ لكل عامل إضافي سنوياً، ويُستثنى الحالات الإنسانية كالرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت الوزارة أن التطبيق سيتم على مرحلتين، الأولى من يوم 21 / 10 / 1443 هـ، على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد، و2 للمقيم. وفق “أخبار 24”.

فيما تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

اعتباراً من الغد.. بدء فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد

جديد المحليات
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