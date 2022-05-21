اعتباراً من الغد.. بدء فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد

يبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريال على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في 8 مارس، صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي.
كما تضمن القرار فرض مقابل مالي على 2 من العمالة المنزلية للمقيم بنفس المبلغ لكل عامل إضافي سنوياً، ويُستثنى الحالات الإنسانية كالرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت الوزارة أن التطبيق سيتم على مرحلتين، الأولى من يوم 21 / 10 / 1443 هـ، على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد، و2 للمقيم. وفق “أخبار 24”.
فيما تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.