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جديد المحليات > “التعليم” تُعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن
22/05/2022   8:28 ص

“التعليم” تُعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

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أعلنت وزارة التعليم، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الخاصة بالأسبوع الثامن عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة، أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي سوف يبدأ الساعة (7.30) صباحاً، ويعاد على مدار اليوم، مشيرةً إلى أن الموعد ينطبق على دروس الصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط.

ونوهت إلى أن جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن سيبدأ الساعة 7:30 صباحاً ويُعاد طوال اليوم، مبينةً أن الأمر نفسه سينطبق على جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المُستمر. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية سيكون الساعة 7:30 صباحاً ويُعاد طوال اليوم.

“التعليم” تُعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

جديد المحليات
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