بالفيديو.. نائب رئيس اللجنة الأولمبية يترأس وفد السعودية في دورة الألعاب الخليجية

وصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إلى دولة الكويت لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت2022).
ومن المقرر أن يحضر “جلوي” حفل افتتاح الدورة نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل، حيث كان في استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل الصباح والأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.
وضم الوفد السعودي، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، ورئيس اللجنة السعودية للبادل خالد السعد.
وفي منافسات الدورة الخليجية، فازت لاعبة المنتخب السعودي للدراجات دانية سمباوة، بالميدالية البرونزية لسباق فردي ضد الساعة لمسافة 20 كم بزمن 20.02.34 دقيقة، حيث ارتفعت حصيلة الميداليات السعودية إلى 34 ميدالية (7 ذهبيات و9 فضيات و18 برونزية).
وفي منافسات كرة قدم الصالات للسيدات، فقد المنتخب السعودي فرصة التأهل إلى نهائي المسابقة، بعد أن خسر أمام نظيره الكويتي بالركلات الترجيحية في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، حيث يلتقي أخضر السيدات اليوم بنظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما يلتقي في ذات اليوم المنتخب السعودي للرجال في منافسات الصالات نظيره العماني.
وفي منافسات الكرة الطائرة، خسر المنتخب السعودي من المنتخب القطري بثلاثة أشواط نظيفة (18-25، 16-25، 20-25) ، وفي كرة السلة، خسر الأخضر مباراته الرابعة أمام المنتخب البحريني (51-63). وفق “أخبار 24”.
ويدشن المنتخب السعودي للتنس، مشاركته ضمن منافسات الدور الأول لفئة الفردي في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس، كما تنطلق فعاليات مسابقة الفردي للعبة كرة الطاولة بمشاركة لاعبي الأخضر في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
وتفتتح اللاعبتان نجد فهد وأفراح محمد مشاركة الأخضر السعودي للألعاب الإلكترونية للسيدات في مسابقة “فيفا”، وفي منافسات الدراجات، يواصل دراجو الأخضر، مشاركتهم بالتواجد في سباق فردي ضد الساعة (20كم) الذي سينطلق من أمام جسر الشيخ جابر الصباح.
• سـمـــو الـنـائـب … وصــــل 👋
• أخضر السيدات يبهر الجميع 👏
📹| هكذا كان يومنا السادس في #دورة_الألعاب_الخليجية الثالثة المقامة حاليًا في الكويت 🇰🇼 pic.twitter.com/7qb8GSIl2y
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) May 21, 2022