لا مفر من سقوط فريق جماهيري.. صراع ناري بين 10 أندية لتفادي الهبوط بدوري المحترفين

تحدد بشكل رسمي، مساء السبت، أول الفرق الهابطة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
وبات فريق الحزم أول الفرق التي تأكد هبوطها إلى “دوري يلو”، في الموسم الرياضي المقبل (2022-2023)، بعد خسارته الكبيرة من نظيره الاتفاق بخماسية مقابل هدفين، في مباراة ضمن الجولة الـ27 من الدوري.
ودخل الموسم الرياضي الجاري من منافسات دوري المحترفين، في مراحله الحاسمة، حيث يتبقى الآن 3 جولات فقط، وهناك بعض الفرق لم تلعب مباريات الجولة 27، مما يعني أنه يتبقى لها 4 مباريات.
وأصبحت الجولات المتبقية من دوري المحترفين، بمثابة مباريات نهائية خاصة للأندية التي تنافس من أجل البقاء خلال الموسم المقبل، ضمن مصاف الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا. وفق “أخبار 24”.
ويشهد جدول ترتيب دوري المحترفين، تقاربًا شديدًا بين الأندية في عدد النقاط خاصة من المركز الساس الذي يحتله نادي الفيحاء، برصيد 33 نقطة، وحتى المركز الـ15 قبل الأخيرة، الذي يحتله الباطن برصيد 26 نقطة -بعد هبوط الحزم الأخير- والمؤدية إلى دوري الدرجة الأولى.
نادٍ جماهيري مهدد بالهبوط
وبالنظر إلى جدول ترتيب دوري المحترفين، نرى أن الفرق بين المركز قبل الأخير الذي يحتله الباطن برصيد 26 نقطة، والمركز الآمن للبقاء في دوري المحترفين الذي يحتله الفيحاء برصيد 33 نقطة، هو 7 نقاط فقط، مع تبقي 3 جولات بـ9 نقاط قد تقلب جميع المراكز حتى الهبوط.
وضمن الفرق المهددة بالهبوط أندية كبيرة وجماهيرية على رأسها الأهلي الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، والاتفاق في المركز التاسع بـ30 نقطة، والتعاون في المركز الـ12 بـ29 نقطة.
الأهلي
الأهلي أمام اختبار صعب قبل خوضه 4 مباريات ستحدد مصيره بشكل كبير، حيث يتبقى له مباراتان أمام أبها والرائد، والأخير منافس مباشر له على البقاء بالدوري، حيث الفارق بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الرائد.
الاتفاق
وبشأن الاتفاق، أمامه مباراة مصيرية أمام الفيصلي، المنافس المباشر له أيضًا حيث الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح الاتفاق، وأخرى أمام الفيحاء -الذي توج بكأس خادم الحرمين الشريفين- ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم والفارق بينهما 3 نقاط فقط.
التعاون
التعاون هو الآخر يتبقى له 3 مباريات فقط، وبينه وبين منطقة الهبوط نقطة واحدة، حيث سيلعب مبارياته المقبلة أمام منافسه في الهبوط الفيحاء حيث الفارق بينهما 4 نقاط مع -تبقي للأخير 4 مباريات-، وأيضًا مباراتان أمام الشباب وضمك.
جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء مباريات السبت في الجولة الـ27
وبعد انتهاء مباريات السبت، واصل فريق الاتحاد احتلاله صدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 61 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، ويليه النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة، وجاء الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفيحاء برصيد 33 نقطة، ويليه أبها سابعًا بنفس الرصيد 33 نقطة، وبعده يأتي الفتح في المركز الثامن بـ32 نقطة، وتاسعًا حل فريق الاتفاق بـ30 نقطة.
واحتل الرائد المركز العاشر برصيد 30 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الـ11 بـ29 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 التعاون بـ29 نقطة، وخلفه الفيصلي صاحب المركز الـ13 بـ29 نقطة.
وجاء فريق الطائي في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ26 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ17 نقطة.