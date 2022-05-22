النصر يهزم الرائد بثلاثية.. ويواصل ملاحقة الهلال على وصافة دوري المحترفين (فيديو وصور)

حقق فريق النصر فوزا صعبا على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري المحترفين
وسجل الهدف الأول لفريق النصر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة 8، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليختتم الأهداف بيتي مارتينيز في الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز العاشر.
أحداث المباراة
نجح نادي النصر في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة “8” من الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن شباك حارس مرمى الرائد.
وأضاف عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة “19” لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.
وأرسل النصر كرة عرضية عن طريق جلال الدين ماشاريبوف من الطرف الأيسر لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.
وانطلق مشاريبوف مرة أخرى في الدقيقة “30” من يسار منطقة باتجاه تاليسكا الذي سدد كرة لكنها مرت بعرض الملعب لترتطم بالدفاع.
وأرسل لاعب النصر انسيلمو تسديدة قوية في الدقيقة 52، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الرائد.
وسدد مهاجم النصر تاليسكا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من على حدود منطقة جزاء الرائد في الدقيقة 55، لكن العارضة تصدت للكرة لتستقر بعد ذلك في يد الحارس. وفق “أخبار 24”.
وقرر المدير الفني لفريق الرائد إجراء أول تبديل في الدقيقة 59 بدخول يحيى الشهري بدلا من اللاعب أحمد الزين.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر سامي النجعي في الدقيقة 67.
وسجل تاليسكا الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 75، مستغلا تمريرة خلف الدفاع، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة في الشباك.
وعاد تاليسكا ليسجل هدف النصر الثالث في الدقيقة 85، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن جاءت الدقيقة 89 لتمنح النصر الهدف الثالث عن طريق اللاعب بيتي مارتينيز.
أهداف المباراة |
الرائد 0 × 3 النصر#الرائد_النصر
#SPL | #SSC pic.twitter.com/MMv5m5c7ek
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022