تفوق قياسي للأزرق.. أرقام من تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل صدام الكلاسيكو

يستعد الهلال لمواجهة مصيرية أمام نظيره الاتحاد، بعد خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2021-2022)، الذي توج فيه فريق الفيحاء بأول لقب في تاريخه الخميس الماضي.
ويواجه فريق الاتحاد، نظيره الهلال، مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتعد موقعة الإثنين مهمة للفريقين، كونها ستكون حاسمة في مشوار تحديد هوية بطل دوري المحترفين بشكل كبير، حيث يحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، وخلفه الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وبعدها سيتبقى للفريقين 3 مباريات حاسمة في مشوار حسم اللقب.
ويأمل الاتحاد في وضع يد على بطولة دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، حيث الفوز سيوسع له الفارق بين الهلال إلى 9 نقاط، بينما سيبقي الفريق الأزرق على آماله حية، إذا نجح في الفوز بالمباراة.
“سبورت 24” يرصد في التقرير التالي، أرقاما من تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري.
كانت بداية مباريات الفريقين، يوم 10 يناير عام 1964، وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 149 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 64 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.
والتقى الفريقان من قبل في 101 مباراة بالدوري، كانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976، وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد في 30 مباراة، بينما فاز الهلال في 43 مباراة، وحسم التعادل 28 مباراة.
وبداية من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2008/09، تواجه الفريقان في 27 مباراة، كانت النتيجة الأكبر فيها لصالح الهلال عندما فاز بخمسة أهداف دون رد. وفق “أخبار 24”.
وفاز الهلال بـ 11 مباراة، بينما خسر 7 مواجهات، وكان التعادل حاضرا في 9 مباريات.
وسجل لاعبو الهلال حتى الآن 45 هدفا في شباك الاتحاد، بدوري المحترفين، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.
ونجح الهلال في الفوز بآخر بمواجهة الدور الأول أمام الاتحاد بنتيجة 2-1، حيث سجل للأزرق كل من سالم الدوسري وإيغالو، بينما جاء هدف الاتحاد عن طريق هارون كمارا.