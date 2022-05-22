مدرب الرائد: هناك لاعبون لا يحترمون شعار النادي.. وأخبرتهم بالخسارة أمام النصر

علق المدير الفني لفريق الرائد، البرتغالي جواو بيدرو، على خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 0-3، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري المحترفين.
وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “هناك لاعبون ضمن صفوف الفريق لا يحترمون شعار النادي، وأخبرت اللاعبين الأسبوع الماضي بأنهم لن يكسبوا مواجهة النصر”.
وأضاف: “تحدثت مع اللاعبين منتصف الأسبوع وقلت لهم ما أراه في التدريبات سيجعلنا نخسر المباراة المقبلة، وجميعهم شاهدون على ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “هناك لاعبون لا يحترمون الشعار، لا يتدربون بشكل جيد ويتغيبون.. لذلك المنافسة صعبة جداً، يوجد أكثر من لاعب غير محترف، ومن الصعب استبعادهم، أنا هنا لأحل المشاكل ولا أخلقها”.