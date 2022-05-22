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رياضة > مدرب الرائد: هناك لاعبون لا يحترمون شعار النادي.. وأخبرتهم بالخسارة أمام النصر
22/05/2022   8:26 ص

مدرب الرائد: هناك لاعبون لا يحترمون شعار النادي.. وأخبرتهم بالخسارة أمام النصر

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علق المدير الفني لفريق الرائد، البرتغالي جواو بيدرو، على خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 0-3، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري المحترفين.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “هناك لاعبون ضمن صفوف الفريق لا يحترمون شعار النادي، وأخبرت اللاعبين الأسبوع الماضي بأنهم لن يكسبوا مواجهة النصر”.

وأضاف: “تحدثت مع اللاعبين منتصف الأسبوع وقلت لهم ما أراه في التدريبات سيجعلنا نخسر المباراة المقبلة، وجميعهم شاهدون على ذلك”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “هناك لاعبون لا يحترمون الشعار، لا يتدربون بشكل جيد ويتغيبون.. لذلك المنافسة صعبة جداً، يوجد أكثر من لاعب غير محترف، ومن الصعب استبعادهم، أنا هنا لأحل المشاكل ولا أخلقها”.

مدرب الرائد: هناك لاعبون لا يحترمون شعار النادي.. وأخبرتهم بالخسارة أمام النصر

رياضة
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