جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات السبت في الجولة الـ27

اختتمت مباريات السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النصر على نظيره الرائد بثلاثية دون رد، بعد أن حسم الاتفاق مباراته أمام الحزم بخماسية مقابل هدفين.
وبات نادي الحزم أول الفرق الهابطة من منافسات دوري المحترفين، إلى دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل (2022-2023)، عقب نهاية الموسم الجاري (2021-2022).
وبعد انتهاء مباريات السبت، واصل فريق الاتحاد احتلاله صدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 61 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، ويليه النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة، وجاء الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفيحاء برصيد 33 نقطة، ويليه أبها سابعا بنفس الرصيد 33 نقطة، وبعده يأتي الفتح في المركز الثامن بـ32 نقطة، وتاسعا حل فريق الاتفاق بـ30 نقطة. وفق “أخبار 24”.
واحتل الرائد المركز العاشر برصيد 30 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الـ11 بـ29 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 التعاون بـ29 نقطة، وخلفه الفيصلي صاحب المركز الـ13 بـ29 نقطة.
وجاء فريق الطائي في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ26 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ17 نقطة.