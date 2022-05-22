نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تأسيس أكاديمية متخصصة للصناعات العسكرية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
22/05/2022   2:59 م

تأسيس أكاديمية متخصصة للصناعات العسكرية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

+ = -
586

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسيس “الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية” لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، التي أعلنتها الهيئة في منتصف العام 2021.

وحضر حفل التأسيس الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث جرى إعلان تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس وليد أبوخالد، والشركاء المؤسسين.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية؛ يأتي امتداداً لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل من عام 2021. وفق “أخبار 24”.

وبين العوهلي أن هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لاستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

تأسيس أكاديمية متخصصة للصناعات العسكرية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211629.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.