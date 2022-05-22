تأسيس أكاديمية متخصصة للصناعات العسكرية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسيس “الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية” لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
يأتي ذلك في إطار الجهود لتحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، التي أعلنتها الهيئة في منتصف العام 2021.
وحضر حفل التأسيس الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث جرى إعلان تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس وليد أبوخالد، والشركاء المؤسسين.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية؛ يأتي امتداداً لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل من عام 2021. وفق “أخبار 24”.
وبين العوهلي أن هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لاستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني.
أنت الرهان 🇸🇦#الأكاديمية_الوطنية_للصناعات_العسكرية pic.twitter.com/2repKteQX1
— الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) May 22, 2022