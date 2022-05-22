“الزكاة والضريبة” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات “القيمة المضافة” عن شهر أبريل

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل، وذلك خلال موعدٍ أقصاه 31 من مايو الجاري.
وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. وفق “أخبار 24”.