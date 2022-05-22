مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والوفيات وحالات التعافي وانخفاض الحالات الحرجة

شهد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى الإصابات الجديدة وحالات التعافي وكذلك الوفيات.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع قدره 56 حالة عن يوم أمس.
كما ارتفعت حالات التعافي بشكل طفيف، مسجلة 493 حالة، واستمرت في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من كوفيد 19 إلى 747492 من أصل 763042 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
وسجلت الوفيات ارتفاعاً طفيفاً، حيث توفيت حالتان نتيجة الجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى الوفيات عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت منذ مطلع أكتوبر الماضي. وبذلك ارتفع إجمالي المتوفين إلى 9130. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، عاودت الحالات الحرجة الانخفاض، حيث غادرت 4 حالات العناية المركزة اليوم (الأحد)، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 77.