أعلنت وزارة الطاقة إطلاق خدمة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية، عبر منصة الخدمات الإلكترونية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، من الموقع الرسمي للوزارة، على الرابط.
يأتي ذلك تطبيقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، الذي يهدف إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرُّخص والتصريحات متطلب أساسٌ لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية.
وأكّدت أن النظام يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذه النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، كما أنه يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حالياً، تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.
جدير بالذكر أن المرسوم الملكي الكريم، المشار إليه، والذي صدر به نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسبما نُص عليها في النظام.