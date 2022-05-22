“هدف” يوقع اتفاقية لتأهيل وتوظيف 1000 شاب وفتاة في مجالات الضيافة والأمن السياحي وتقنية المعلومات

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وشركة البحر الأحمر للتطوير، الاتفاقية الثانية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف لألف مستفيد ومستفيدة.
وجاءت اتفاقية التأهيل في مجالات: الضيافة، والأمن السياحي، وتقنية المعلومات، وذلك لمدة 18 شهراً للتدريب الأكاديمي، على أن يتم توظيفهم في مشروع البحر الأحمر بعد إتمام فترة التدريب.
ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو.
وحدد الطرفان مدة تنفيذ البرنامج التدريبي بـ 30 شهراً وفق ما يلي: “برنامج تأسيسي” ويركز على تطوير اللغة الإنجليزية بحد أقصى 6 أشهر بناء على نتائج تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لكل متدرب، و 18 شهراً تدريب أكاديمي، و 6 أشهر تدريب على رأس العمل. وفق “أخبار 24”.
وأكد مدير عام الصندوق، تركي الجعويني، أن اتفاقية الدفعة الثانية تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته اتفاقية الدفعة الأولى؛ مشيرًا إلى حرص الصندوق على دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للإسهام في المشاريع التنموية من خلال برامج الصندوق المصممة لتلبية احتياجات القطاعات من دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى البشرية.
فيما أوضح المتحدث الرسمي في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، أن هناك توسيعاً لنطاقات التعاون بشكل أكبر لتدريب وتأهيل فئات من أبناء شهداء الواجب وأبنائنا الأيتام وأهالي المناطق المحيطة بالمشروع.