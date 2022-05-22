الوليد بن طلال يبيع 16,87% من أسهمه في “المملكة القابضة” لصندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة “المملكة القابضة” بيع المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال، 625 مليون سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت الشركة أن الصفقة أُبرمت في 19 مايو الجاري، وتمثل 16,87% من إجمالي أسهم الشركة.
وأوضحت في بيان لها على “تداول”، أن ذلك تم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال للسهم الواحد. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول اليوم (الأحد)، وأنه بعد إتمام الصفقة ستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال في الشركة 78.13%.
يشار إلى أنه بناءً على سعر السهم فقد بلغت قيمة الصفقة 5.68 مليار ريال.