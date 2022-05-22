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جديد المحليات > إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” للرياض
22/05/2022   5:03 م

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” للرياض

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وصل فريق طبي على متن طائرة للإخلاء الطبي إلى مطار عدن جنوبي اليمن، اليوم (الأحد)، لنقل التوأم السيامي (مودة ورحمة)، إلى الرياض، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء وصول الطاقم الطبي، لإجراء الفحوصات الأولية للتوأمين، تمهيدًا لإجراء عملية الفصل، والتي ستتم خلال الأيام القادمة، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني.

وقالت الطبيبة المشرفة على حالة التوأم السيامي الملتصقين في منطقة البطن والأمعاء والكبد في مستشفى الصداقة بعدن، إنه بعد إبلاغ مركز الملك سلمان للإغاثة لم يتوان العاملون عن تقديم المساعدة ورفع الحالة إلى خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

في الوقت نفسه، ثمنت أسرة الطفلتين (مودة ورحمة) هذه المبادرة الكريمة من المملكة، مؤكدين أنه ليس مستغربًا على الحكومة السعودية.

وتعد هذه العملية الـ51 التي تجرى لنفس الحالة على أراضي المملكة.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” للرياض

جديد المحليات
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