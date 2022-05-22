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جديد المحليات > تجديدُ رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2022 ـ 2024
22/05/2022   10:47 م

تجديدُ رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2022 ـ 2024

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جدَّدَت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الـ (57) رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022-2024م.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد في 19 مايو 2022م في مقر المنظمة بالقاهرة، إضافة إلى التجديد لعضوية كل من (الإمارات العربية المتحدة – جمهورية السودان- سلطنة عمان- دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية).

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961م؛ وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية،وتهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية؛بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفق “أخبار 24”.

وتُوجِّهُ المنظمةُ جهودَها وتقدِّمُ خِدْمَاتِها وبرامجَها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، كما أن التجديد للرئاسة وعضويات المجلس التنفيذي لا يكون إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع الجمعية العمومية.

تجديدُ رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2022 ـ 2024

تجديدُ رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2022 ـ 2024

جديد المحليات
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