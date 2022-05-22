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جديد المحليات > بالصور.. وفد عماني يطلع على تجربة المملكة في قطاع الإسكان
22/05/2022   10:47 م

بالصور.. وفد عماني يطلع على تجربة المملكة في قطاع الإسكان

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زار وفد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان اليوم (الأحد)، مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لمدة يومين؛ من أجل الاطلاع على تجربتها في قطاع الإسكان.

ومن المقرر زيارة الوفد العماني مؤسسة سكن الخيرية للاطلاع على تجربة الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة وخلق تجربة فاعلة في القطاع، والهيئة العامة للعقار للاطلاع على أبرز جهود الهيئة في تنظيم القطاع العقاري، ومركز سكني الشامل.

وبحث المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي بالوزارة المهندس عبدالله بن سعيد، أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال الإسكان وتخطيط المدن بين الوزارتين في المملكة وسلطنة عمان، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن مشاريع الوزارة ومنجزاتها وإسهاماتها في قطاع الإسكان. وفق “أخبار 24”.

واطلع الوفد العماني على تجربة الوزارة في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتملك المسكن بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، وما تقدّمه من خدمات متنوعة، كما زاروا مشروع مرسيه شمال مدينة الرياض واطلعوا على تجربة مشاريع الضواحي السكنية الكبرى.

وفد عماني يطلع على تجربة المملكة في قطاع الإسكان (صور) وفد عماني يطلع على تجربة المملكة في قطاع الإسكان (صور)

بالصور.. وفد عماني يطلع على تجربة المملكة في قطاع الإسكان

جديد المحليات
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