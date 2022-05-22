مجموعة stc و”علي بابا” تؤسسان شركة للحوسبة السحابية في المملكة

أعلنت مجموعة stc عن تأسيس شركة متخصصة بالحوسبة السحابية في المملكة، برأس مال 894 مليون ريال، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة.
وجاء تأسيس الشركة في الرياض مع كل من، علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية Alibaba Cloud، وشركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).
وستوفر الشركة خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات العاملة في المملكة، وستعمل على توظيف أفضل المواهب والخبرات وبناء نظام متطور قادر على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة وتطبيق أرفع معايير الأمن والحماية، كما ستسهم في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة.
وستقدم علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، مجموعة واسعة من خدمات وحلول الحوسبة السحابية، التي تعتمد عليها مجموعة علي بابا في أعمالها، الخطوة التي من شأنها تمكين الشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها. وفق “أخبار 24”.
وسيسهم إنشاء الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات وضمان حمايتها ما يعزز من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.