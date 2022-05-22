بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن 27 مشروعاً بيئياً ومائياً وزراعياً (فيديو)

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل اليوم (الأحد)، 27 مشروعاً بيئياً ومائياً وزراعياً في منطقة القصيم، بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال، بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذاء في المنطقة.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المشروعات تضمنت 15 مشروعاً للخدمات المائية بتكلفة تجاوزت 581 مليون ريال، تمثلت في تنفيذ شبكات فرعية وتوصيلات في بريدة و12 محافظة، وإنشاء غرف وآبار وملحقاتها وخزانات مركزية ومحطة ضخ في حقل آبار المخرم، وتطوير محطة التنقية في بريدة، وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتنفيذ محطة ضخ، ومد خطوط رئيسية، وإنشاء محطات ضخ فرعية لخزانات المياه على خطوط النقل إلى 6 محافظات ومراكز.
وأضاف الفضلي أن المشروعات شملت 3 مشاريع لتنمية مصادر المياه في منطقة القصيم، بتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال، تمثلت في حفر 24 بئراً جوفية في حقل أم حزم، وحفر 4 آبار جوفية في حقل ساق بالبكيرية، وحفر بئر جوفية وتنفيذ خزان تشغيلي ومحطة تعبئة لسقيا بادية المذنب. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه تم تنفيذ 8 مشاريع للخدمات البيئية بتكلفة تجاوزت 276 مليون ريال، شملت تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات فرعية وتوصيلات منزلية في بريدة، وتنفيذ شبكات فرعية، وتوصيلات منزلية في 6 محافظات بالمنطقة، وتوسعة محطة معالجة الرس لزيادة سعة المعالجة اليومية.
ونوه إلى أن المؤسسة العامة للحبوب نفذت مشروعا لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 52 مليون ريال، شمل تحديث وتطوير منظومة الصوامع الحديدية، وإضافة أنظمة جديدة لرفع كفاءة العملية التخزينية للحبوب.
تنميةٌ وازدهار؛ تشهدها منطقة القصيم بتدشين المشاريع المائية والبيئية والزراعية.
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 22, 2022
فيديو | أمير #القصيم يدشن 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة #البيئة_والمياه_والزراعة بتكلفة تتجاوز الـ 900 مليون ريال#الإخبارية
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) May 22, 2022