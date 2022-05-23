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رياضة > بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونية
23/05/2022   8:31 ص

بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونية

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رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس (الأحد)، حفل خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي الحالي، والذين يبلغ عددهم 2140 خريجاً.

وتضمنت فقرات الحفل، مسيرة للطلاب الخريجين وفيلماً للجامعة، فيما تسلم أمير الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت بعدها الصور التذكارية.

وأعلنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، إطلاق منصة “سفراء الجامعة” التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، ورفع جاهزية خريجي الجامعة لسوق العمل، ومشاركتهم في تحقيق رؤية الجامعة.

وأشارت إلى توسع قاعدة البرامج والمبادرات التي تهدف إلى اقتصاد قائم على العقول والمعرفة، مقدمة التهنئة للطلاب وأهاليهم بإنجازهم الغالي على الجميع.

امير الرياض

امير الرياض

امير الرياض

امير الرياض

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونية

رياضة
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