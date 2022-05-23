بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج 2140 طالباً بالجامعة السعودية الإلكترونية

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس (الأحد)، حفل خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي الحالي، والذين يبلغ عددهم 2140 خريجاً.
وتضمنت فقرات الحفل، مسيرة للطلاب الخريجين وفيلماً للجامعة، فيما تسلم أمير الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت بعدها الصور التذكارية.
وأعلنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، إطلاق منصة “سفراء الجامعة” التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، ورفع جاهزية خريجي الجامعة لسوق العمل، ومشاركتهم في تحقيق رؤية الجامعة.
وأشارت إلى توسع قاعدة البرامج والمبادرات التي تهدف إلى اقتصاد قائم على العقول والمعرفة، مقدمة التهنئة للطلاب وأهاليهم بإنجازهم الغالي على الجميع.
وفق “أخبار 24”.