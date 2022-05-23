اتحاد الكرة يعزي نجم الهلال ناصر الدوسري في وفاة جدته

تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد، وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني، بخالص العزاء للاعب نادي الهلال ناصر الدوسري في وفاة جدته.
وكان نادي الهلال، أعلن مساء اليوم الأحد، غياب اللاعب ناصر الدوسري عن مواجهة فريقه المقبلة، أمام الاتحاد مساء الإثنين، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يشارك ناصر الدوسري في المران نظيره وفاة جدته لأبيه، ولن يتمكن من المغادرة مع الفريق حيث قدم مجلس الإدارة تعازيه للاعب. وفق “أخبار 24”.