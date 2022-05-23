بالفيديو.. “أليوسكي” بعد تعادل الأهلي: أعشق المباريات الكبيرة.. متحمس لمواجهة النصر

علق محترف فريق الأهلي، اللاعب المقدوني أليوسكي، على سقوط فريقه في فخ التعادل أمام نظيره أبها، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أليوسكي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “لم نوفق في الفوز على أبها، نشعر بخيبة أمل كبيرة على جميع اللاعبين، لأننا ضيعنا الكثير من الفرص في المباراة”.
وأوضح أليوسكي، أن الفريق بحاجة إلى الانتصارات وحصد النقاط في المباريات المقبلة من أجل تفادي الهبوط، مضيفا: “لدينا مواجهة قادمة مهمة أمام النصر، وأنا أعشق هذه التحديّات ونتمنى أن نحقق الفوز لتحسين وضع النادي في سلم الترتيب”. وفق “أخبار 24”.
وبنتيجة المباراة رفع فريق أبها رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما وصل الأهلي إلى 30 نقطة في المركز العاشر.
” أعشق المباريات الكبيرة ومتحمس للقاء النصر القادم ”
أليوسكي – لاعب #الأهلي#أبها_الفيصلي#SPL | #SSC pic.twitter.com/F94gxSu70C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 22, 2022