بالفيديو والصور.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام أبها ويواصل نزيف النقاط في دوري المحترفين

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره أبها، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري المحترفين.
وسجل سعد بقير الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل كارلوس إدواردو للأهلي في الدقيقة 44.
وبتلك النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الأهلي إلى 30 نقطة في المركز العاشر.
أحداث المباراة
بدأ الشوط الأول بضغط من جانب لاعبي الأهلي فأهدر عبدالرحمن غريب فرصة تسجيل في الدقيقة (4) بعدما وصلته الكرة من زميله أليوسكي ليُسددها بجوار قائم مرمى أبها.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (9) بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي فرانك كوم بعد خطأ ضد لاعب أبها رياض شراحيلي.
وأرسل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الدقيقة (11) كرة عرضية من يسار الملعب مرت إلى ضربة مرمى.
وسدد لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الدقيقة (13) كرة مرت بجوار مرمى نادي أبها.
وأرسل لاعب الأهلي، أيمن يحيى، عرضية من يمين الملعب وصلت لزميله كارلوس إدواردو الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى أبها عبدالعالي امحمدي ثم أبعدها الدفاع.
وسدد لاعب الأهلي كارلوس إدواردو كرة قوية في الدقيقة (29) تصدى لها حارس مرمى أبها، عبدالعالي امحمدي.
وسجل لاعب أبها، سعد بقير، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة (37) بعد خطأ من لاعب الأهلي محمد الخبراني.
وتصدى حارس أبها، عبدالعالي امحمدي في الدقيقة (41) لتسديدة خطيرة من لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب.
وسجل لاعب الأهلي، كارلوس إدواردو هدف التعادل للأهلي في الدقيقة (44) من تسديدة سكنت شباك مرمى أبها.
وقرر مدرب إبها إجراء أول تبديل في الدقيقة 51 بدخول اللاعب سعيد حمسل بدلا من اللاعب بلال العيفة، أعقبه تبديل ثان في الدقيقة 64 بدخول اللاعب حسين القيد بدلا من فهد الجميعة.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الدقيقة 62.
وأجرى المدير الفني لفريق الأهلي روبرت سيولدي تبديلا بدخول اللاعب عمر السومة بدلا من اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 69. وفق “أخبار 24”.
وكاد أن يسجل عمر السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 73، بعد رأسية مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس أبها تصدى للكرة.
وسدد اليوسكي تصويبة قوية في اتجاه المرمى في الدقيقة 75، لكن حارس أبها تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.
الخطأ مرفوض أمام بقير..
سعد بقير يسجل الهدف الأول ويمنح أبها الأفضلية ⚽
الأهلي 0 × 1 أبها#الأهلي_أبها#SSC | #SPL pic.twitter.com/KzNG6fBY1X
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 22, 2022
تسديدة ادواردو تعادل النتيجة ⚽
الأهلي 1 × 1 أبها#الأهلي_أبها#SSC | #SPL pic.twitter.com/N3GyPlMmG7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 22, 2022