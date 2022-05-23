نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. “سيبولدي”: سعيد بأداء لاعبي الأهلي
23/05/2022   8:30 ص

بالفيديو.. “سيبولدي”: سعيد بأداء لاعبي الأهلي

+ = -
755

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي، المدرب روبرت سيبولدي، عن تعادل فريقه أمام نظيره أبها، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “سيبولدي” في تصريحات لقنوات “SSC”: “نشعر بألم وحزن شديد، بسبب ضياع جهد اللاعبين والجماهير الكبيرة التي جاءت من أجل دعم الفريق، جميعنا كنا نعمل من أجل تحقيق الفوز ولكن لم ننجح في ذلك”.

وأوضح “سيبولدي”: “رغم التعادل أمام أبها، إلا أنني سعيد جدًا بأداء اللاعبين، حققوا كل شيء في كرة القدم، وكنت أتمنى الفوز لتتويج تعبهم، ولكن التوفيق حال دون ذلك”. وفق “أخبار 24”.

وبنتيجة المباراة رفع فريق أبها رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما وصل الأهلي إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

بالفيديو.. “سيبولدي”: سعيد بأداء لاعبي الأهلي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211719.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.