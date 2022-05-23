بالفيديو.. “سيبولدي”: سعيد بأداء لاعبي الأهلي

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي، المدرب روبرت سيبولدي، عن تعادل فريقه أمام نظيره أبها، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “سيبولدي” في تصريحات لقنوات “SSC”: “نشعر بألم وحزن شديد، بسبب ضياع جهد اللاعبين والجماهير الكبيرة التي جاءت من أجل دعم الفريق، جميعنا كنا نعمل من أجل تحقيق الفوز ولكن لم ننجح في ذلك”.
وأوضح “سيبولدي”: “رغم التعادل أمام أبها، إلا أنني سعيد جدًا بأداء اللاعبين، حققوا كل شيء في كرة القدم، وكنت أتمنى الفوز لتتويج تعبهم، ولكن التوفيق حال دون ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وبنتيجة المباراة رفع فريق أبها رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما وصل الأهلي إلى 30 نقطة في المركز العاشر.