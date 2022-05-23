طقس اليوم.. استمرار الغبار والأتربة على معظم المناطق.. والدمام والخرج الأكثر حراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاءً من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.
وأضاف أن تلك الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر كذلك على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مدينتي الدمام والخرج ستسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بمقدار 45 درجة مئوية، فيما ستسجل مدينة السودة أدنى درجة حرارة بمقدار 23 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة في الرياض ومكة 43 درجة مئوية.