“الغذاء والدواء”: لون النظارة الشمسية ليس معياراً على مدى مأمونيتها في حماية العين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن لون النظارة الشمسية ليس معياراً في مدى مأمونيتها وفاعليتها في حماية العين من الأشعة الضارة.
وبيّنت الهيئة، أن النظارة الشمسية ذات الصبغة الفاتحة توفر حماية بنفس كفاءة النظارة ذات الصبغة الغامقة، لافتةً إلى أنه توجد بعض الرموز على النظارات الشمسية ترمز لقوة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
ونوهت إلى أن تلك الرموز تتضمن الرمز “400” والذي يعني وجوده على الملصق أو النظارة، وأن العدسات تحجب الأشعة من الطول الموجي 400 نانومتر فأقل بنسبة 100%، وأما الرمز “100% protection ” يعني أن العدسات تحجب الأشعة من الطول الموجي 380 نانومتر فأقل بنسبة 100%.
ولفتت إلى أن رمز “Protected” يعني أن العدسات تحجب نسبة من الأشعة فوق البنفسجية حسب الحدود المسموح بها من الطول الموجي 380 نانومتر.
وفق “أخبار 24”.