نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الشورى” يناقش آليات الحد من الاحتيال عبر وسائل الاتصالات ويؤكد أهمية التوسع في شبكات الجيل الخامس
23/05/2022   2:55 م

“الشورى” يناقش آليات الحد من الاحتيال عبر وسائل الاتصالات ويؤكد أهمية التوسع في شبكات الجيل الخامس

+ = -
703

ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى دور هيئة الاتصالات والإجراءات التى تتخذها للحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر وسائل الاتصالات، ودورها في تنظيم تطبيقات التوصيل من المطاعم والمتاجر، وحماية المستهلك من رفع التكلفة.

وأكدت خلال الاجتماع أهمية التوسع في نشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وخفض تكاليف الاتصال على الطرف المتصل لأرقام الخدمة (9200).

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا برئاسة عضو المجلس ،هزاع القحطاني مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يناقش آليات الحد من الاحتيال عبر وسائل الاتصالات ويؤكد أهمية التوسع في شبكات الجيل الخامس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211760.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.