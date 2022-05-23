“الشورى” يناقش آليات الحد من الاحتيال عبر وسائل الاتصالات ويؤكد أهمية التوسع في شبكات الجيل الخامس

ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى دور هيئة الاتصالات والإجراءات التى تتخذها للحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر وسائل الاتصالات، ودورها في تنظيم تطبيقات التوصيل من المطاعم والمتاجر، وحماية المستهلك من رفع التكلفة.
وأكدت خلال الاجتماع أهمية التوسع في نشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وخفض تكاليف الاتصال على الطرف المتصل لأرقام الخدمة (9200).
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا برئاسة عضو المجلس ،هزاع القحطاني مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.وفق “أخبار 24”.