“الحبوب”: صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح بقيمة تجاوزت 40 مليون ريال

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ.
وكشفت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 40.6 مليون ريال، لصافي كمية تجاوزت 25 ألف طن، وذلك لعدد 121 مزارعاً.
وأشارت إلى أن الخرج تصدرت قائمة الموردين بكمية تجاوزت 10 آلاف طن، ثم وادي الدواسر بـ 7.6 ألف طن، وحلت القصيم ثالثًا بـ 5.2 ألف طن والرياض 2.2 ألف طن.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 17 شعبان 1443هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه حوالي 89 ألف طن لعدد 472 مزارعا.
وفق “أخبار 24”.