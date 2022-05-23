مستوحى من الطبيعة.. “أمالا” تكشف عن التصميم الفريد لنادي اليخوت الجديد

أزاحت “أمالا” الستار عن تصميمها الفريد لـنادي اليخوت الجديد في “تريبل باي”، الذي يقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية.
وتولت شركة الهندسة المعمارية العالمية (HKS) إعداد هذا التصميم، الذي تم استلهامه من المناظر الطبيعة وأنماط الحياة البحرية والثقافة المحلية لمنطقة البحر الأحمر، وفيما يلي أبرز مواصفات هذا التصميم:
أرضية مضاءة بالنجوم
صمم مدخل النادي على شكل قوس يظلل ساحة واسعة بإطلالات خلابة على البحر الأحمر، وتزينت هذه الفسحة بسقف مقبب وعاكس فوق أرضية مضاءة بالنجوم، مما يوفر سماء ليلية بديلة للضيوف عند المساء.
تصميم فاخر للشرفات
حرصت الشركة على أن يكون التصميم فاخراً للنادي، واستلهمت تصميم الشرفات من التكوينات الصخرية لساحل البحر الأحمر، وبما يعكس المنظر الطبيعي للمنحدرات التي تآكلت بمرور الوقت بفعل الرياح وأمواج البحر.
كما استلهمت تصميم النادي أيضا من المنازل العربية التقليدية بمظهرها الخارجي الأبيض البسيط واللطيف والذي تم اختزاله ليكشف عن معادن فاخرة من الخارج، وعن لوحة غنية بالمواد الطبيعية والمحلية مثل الحجر والأخشاب والجلود من الداخل.
طوابق ووجهة مريحة
يتكون مبنى النادي من 4 طوابق ممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 7 آلاف متر مربع، وسيشكل وجهة مريحة للراغبين في مزاولة الأعمال، أو الاسترخاء، أو الترفيه، أو المشاركة في فعاليات اليخوت. وفق “أخبار 24”.
حوض سباحة شاسع
راعت الشركة في التصميم الداخلي للنادي تنسيق الحدائق؛ واستخدام المواد المحلية خاصة الأحجار والأخشاب والمعادن، واعتماد تدرجات اللون النحاسي الفاتح الذي يجمع بين الفخامة والأصالة؛ فضلا عن احتوائه على مطعم مطلٍ على الشرفة “التراس”، وحوض سباحة شاسع و”لاونج” على سطح النادي، وأماكن مخصصة للمشروبات.
مرسى اليخوت
يحتضن نادي اليخوت مرسى يضم 120 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها إلى 130 متراً، وهو مصمم لاستضافة فعاليات اليخوت والمقيمين، وسباقات القوارب، كما يضم حوض الوقود العائم ورصيف خدمات الضيوف، الأمر الذي سيجعله مقصدا بارزا لليخوت الفاخرة، وسباقات القوارب الدولية، والرحلات البحرية المحلية.
يذكر أن “أمالا” ستعمل بالطاقة المتجددة دون الاعتماد على محطة الكهرباء الوطنية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير “تربيل باي” في عام 2024، وسوف تتكون من 8 منتجعات ستوفر ما يزيد على 1,300 غرفة فندقية، إضافة إلى مجموعة من المطاعم ووجهات التسوق والمرافق الترفيهية الفاخرة.
ويشارك في عملية التطوير حالياً أكثر من ألف عامل، ومنحت الشركة أكثر من 250 عقداً تزيد قيمتها على 5 مليارات ريال، ومن المتوقع منح 1.2 مليار ريال أخرى في الربع الثاني من العام، فضلا عن طرح طلب تقديم العروض في السوق لشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرافق، بهدف ضمان مواكبة المشروع لمجال الاستدامة.