نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “موسم جدة”: الدخول مجاناً لزوار منطقة “جدة آرت بروميناد” حتى نهاية الموسم
23/05/2022   8:01 م

“موسم جدة”: الدخول مجاناً لزوار منطقة “جدة آرت بروميناد” حتى نهاية الموسم

+ = -
716

أعلنت إدارة موسم جدة أن دخول منطقة فعاليات “جدة آرت بروميناد” سيكون مجاناً لجميع الزوار حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف زيادة خيارات مناطق الفعاليات المجانية، والاستمتاع بفعاليات وبرامج المنطقة على الواجهة البحرية.

وتتميز منطقة جدة آرت بروميناد بمنظومة متكاملة من الخدمات، حيث تشهد عروضًا حية ومسارح، وعروضاً للألعاب النارية وفعاليات ترفيهية.

وتضم المنطقة أكثر من 95 متجراً ومطعماً ومقهىً ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، كما تتميّز بأجوائها البحرية الجميلة.

"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار منطقة "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار منطقة "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار منطقة "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار منطقة "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

"موسم جدة": الدخول مجاناً لزوار منطقة "جدة آرت بروميناد" حتى نهاية الموسم

وفق “أخبار 24”.

“موسم جدة”: الدخول مجاناً لزوار منطقة “جدة آرت بروميناد” حتى نهاية الموسم

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211804.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.