“موسم جدة”: الدخول مجاناً لزوار منطقة “جدة آرت بروميناد” حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة موسم جدة أن دخول منطقة فعاليات “جدة آرت بروميناد” سيكون مجاناً لجميع الزوار حتى نهاية الموسم.
وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف زيادة خيارات مناطق الفعاليات المجانية، والاستمتاع بفعاليات وبرامج المنطقة على الواجهة البحرية.
وتتميز منطقة جدة آرت بروميناد بمنظومة متكاملة من الخدمات، حيث تشهد عروضًا حية ومسارح، وعروضاً للألعاب النارية وفعاليات ترفيهية.
وتضم المنطقة أكثر من 95 متجراً ومطعماً ومقهىً ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، كما تتميّز بأجوائها البحرية الجميلة.
وفق “أخبار 24”.