“الإحصاء” : ثلاثة أيام لنهاية العد الذاتي .. وأكثر من 4 ملايين مشارك حتى الآن

استعرضت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، مستجدات المشاركة المجتمعية في “تعداد السعودية 2022”.
وأوضحت أن أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم شاركوا في “تعداد السعودية 2022” عبر اختيار “العدّ الذاتي”، وذلك منذ انطلاقة العد الفعلي وجمع البيانات في 10 مايو الجاري.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد الدخيني، أنه يتبقى فقط 3 أيام لإتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم (الأربعاء) الموافق 25 مايو، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد. وفق “أخبار 24”.
وحث المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خيار العد الذاتي واستكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أن المشاركة في العدّ الذاتي عبر رابط التعداد، تتطلب الدخول إلى موقع العد الذاتي ووجود حساب في “أبشر” لرب الأسرة.