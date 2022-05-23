“تقويم التعليم” تُنفّذ اختبارات “نافس” الوطنية قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث

تُنفّذ هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، برنامج التقويم الوطني للمدارس “نافس”، وتمثل الاختبارات الوطنية أحد المسارات الرئيسة لهذا البرنامج.
وستُطبَّق هذه الاختبارات لتغطي جميع المدارس المتوسطة والابتدائية بالمملكة (20 ألف مدرسة) وعلى عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة.
ويتم تنفيذ هذه الاختبارات للمرة الأولى بتاريخ التعليم في المملكة بهذا المستوى من التغطية والشمول، وسيكون ذلك إجراءً سنويًا يحقق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها قياس المخرجات ومستوى التحصيل العلمي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وتوفر هذه الاختبارات بيانات دقيقة لدعم صانعي القرار، وتعمل على تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس، وستعمل على تغذية مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.
وسيتم تنفيذ الاختبارات الوطنية قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة في كل مدرسة (حكومي/ أهلي/ عالمي). وفق “أخبار 24”.
وستطبق الاختبارات على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 إلى 8 /2022/6م، بينما ستطبق على الصفين السادس الابتدائي والثالث الابتدائي في عينة من المدارس خلال الفترة من 9 إلى 14 /6/ 2022م، فيما ستنفذ للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط.
وستُطبق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.