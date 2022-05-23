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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحذر من منتجات زبدة الفول السوداني “JIF” الحاملة لهذه الأرقام
23/05/2022   10:45 م

“الغذاء والدواء” تحذر من منتجات زبدة الفول السوداني “JIF” الحاملة لهذه الأرقام

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية “JIF”.

وأوضحت أن التحذير يشمل أرقام الدفعة التي تبدأ من 1274425 وحتى رقم الدفعة 2140425، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأكدت “الهيئة” أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات بأرقام الدفعات المُحذَّر منها، كما تُوصي المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات لأرقام الدفعات المحددة، والتخلص مما لديهم منها حفاظًا على صحتهم. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات أعراضًا مثل الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

“الغذاء والدواء” تحذر من منتجات زبدة الفول السوداني “JIF” الحاملة لهذه الأرقام

جديد المحليات
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