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جديد المحليات > “التعليم”: ندرس إلغاء السنة التحضيرية بالكليات.. و”مقياس الميول” يساعد الطالب على اختيار تخصصه الجامعي المناسب
23/05/2022   10:45 م

“التعليم”: ندرس إلغاء السنة التحضيرية بالكليات.. و”مقياس الميول” يساعد الطالب على اختيار تخصصه الجامعي المناسب

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استعرض المشرف على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية في وزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان، بعض التفاصيل عن تطبيق “مقياس الميول”.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن تطبيق “مقياس الميول” يهدف في المقام الرئيسي لمساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي، والتعرف على المجالات الأكثر مناسبة له.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وذلك من خلال إضافة مهارات ومواد جديدة بالمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن ذلك يُمكّن الطالب من اختصار سنة دراسية ويتخصص في مجال محدد بشكل مباشر. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن نظام المسارات التخصصية سيُطبَّق في مرحلته الأولى بعدد محدود من المدارس، بعد ذلك يمكن التوسع في مسارات محددة بمناطق معينة.

“التعليم”: ندرس إلغاء السنة التحضيرية بالكليات.. و”مقياس الميول” يساعد الطالب على اختيار تخصصه الجامعي المناسب

جديد المحليات
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