“التعليم”: ندرس إلغاء السنة التحضيرية بالكليات.. و”مقياس الميول” يساعد الطالب على اختيار تخصصه الجامعي المناسب

استعرض المشرف على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية في وزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان، بعض التفاصيل عن تطبيق “مقياس الميول”.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن تطبيق “مقياس الميول” يهدف في المقام الرئيسي لمساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي، والتعرف على المجالات الأكثر مناسبة له.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، وذلك من خلال إضافة مهارات ومواد جديدة بالمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن ذلك يُمكّن الطالب من اختصار سنة دراسية ويتخصص في مجال محدد بشكل مباشر. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن نظام المسارات التخصصية سيُطبَّق في مرحلته الأولى بعدد محدود من المدارس، بعد ذلك يمكن التوسع في مسارات محددة بمناطق معينة.
#نشرة_الرابعة | المشرف على برنامج تطوير المسارات في وزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان: مقياس الميول يساعد الطالب في التعرف على المجالات الأكثر مناسبة له#مسارات_الثانوية@moe_gov_sa pic.twitter.com/ePjYnUMqsV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2022
#نشرة_الرابعة | المشرف على برنامج تطوير المسارات في وزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان: نسعى لإلغاء السنة التحضيرية في الجامعات من خلال إضافة مهارات ومواد جديدة في المرحلة الثانوية#مسارات_الثانوية@moe_gov_sa pic.twitter.com/sgTl8b9XN0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2022