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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات”: اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات يؤثر على جودة المكالمات وسرعة الإنترنت
23/05/2022   10:45 م

“هيئة الاتصالات”: اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات يؤثر على جودة المكالمات وسرعة الإنترنت

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نبهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، عموم المستخدمين من اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات الفنية من خارج المملكة.

وقالت الهيئة، إن تلك الجوالات تكون مجهزة بمواصفات فنية تناسب بلد المنشأ، وقد لا تتوافق مع المواصفات الفنية والنطاقات الترددية مع شبكات المشغلين في المملكة، وهو ما يتسبب في ضعف جودة المكالمات وقلة سرعة الإنترنت. وفق “أخبار 24”.

ونصحت الهيئة عموم المستخدمين قبل الشراء بزيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدخال موديل المنتج، والتأكد من مطابقة الجوال للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة.

“هيئة الاتصالات”: اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات يؤثر على جودة المكالمات وسرعة الإنترنت

جديد المحليات
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